Как спецназ и "титушки" с бульдозером сносили баррикады, опубликованы фото

В сети появились фото с угла Крепостного переулка и улицы Институтской, где бойцы спецназа и "титушки" начали сносить палаточный городок митингующих.

Спецназовцы оттеснили активистов Евромайдана, после чего за дело взялись парни спортивной наружности. При помощи грейдера им удалось разбить баррикаду и начать сносить палатки.

При этом бойцы Внутренних войск демонстративно не вмешивались в действия "титушек".

Чтобы пробиться к осажденным пикетчикам оппозиционным нардепам пришлось применить силу.

Ранее "Главред" сообщал, что бойцы спецназа начали оттеснять людей с блок-постов на улицах Грушевского, Лютеранской, Банковой и Шелковичной.

фото: Facebook Дмитрия Чигрина