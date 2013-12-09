Как спецназ и "титушки" с бульдозером сносили баррикады, опубликованы фото

На Институтской нардепы прорвали милицейскую блокаду.
Спецназовцы оттеснили активистов Евромайдана, после чего за дело взялись парни спортивной наружности. При помощи грейдера им удалось разбить баррикаду и начать сносить палатки.
При этом бойцы Внутренних войск демонстративно не вмешивались в действия "титушек".
Чтобы пробиться к осажденным пикетчикам оппозиционным нардепам пришлось применить силу.
Ранее "Главред" сообщал, что бойцы спецназа начали оттеснять людей с блок-постов на улицах Грушевского, Лютеранской, Банковой и Шелковичной.
фото: Facebook Дмитрия Чигрина