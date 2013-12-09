Спецназ ворвался в штаб-квартиру "Батькивщины"

Бойцы спецназа пошли на штурм штаб-квартиры партии "Батькивщина" на улице Туровской.

Об этом сообщили в пресс-службе партии, передает УНИАН.

По словам оппозиционеров, спецназовцы вооружены автоматами. Они выломали двери в офисах и никого не выпускают из здания.

"В эти минуты офис партии "Батькивщина" штурмует милиция вместе со спецподразделением "Беркут". "Беркут" вооружен автоматами", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по состоянию на 18:20 официальный сайт "Батькивщины" не работал.

Официальных комментариев МВД по этому поводу пока нет.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее бойцы "Беркута" и Внутренних войск окружили баррикады Евромайдана у здания Кабмина на улице Грушевского.

Также силовики подошли и к другим подступам к Майдану Независимости.

Кроме того, сотрудники коммунальных служб приступили к разбору баррикад на Майдане Независимости.