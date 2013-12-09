Возле АП "Беркут" начал избивать журналистов, а Тягнибок полез на баррикаду

В правительственном квартале, где спецназ вытесняет пикетчиков, сносит их баррикады и палатки, "Беркут" начал избивать журналистов.

"На блок постах судебные исполнители зачитали решение о запрете митингов. Т.е. это дает им право силой сносить людей и палатки".

Об этом на свой странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Чигрин.

В то же время в Twitter ВО Свобода сообщается, что "Беркут" начал оттеснять народных депутатов на Лютеранской, неподалеку от которой расположена Администрация Президена, поэтому лидер "Свободы" Олег Тягнибок полез на баррикады.

Спустя несколько минут на Лютеранской "Беркут" начали бить журналистов и стаскивать их за ноги с баррикад, сообщили в "Свободе".

Ранее "Главред" сообщал, что под прикрытием спецназа и бульдозера "титушки" начали сносить баррикады и палатки пикетчиков.