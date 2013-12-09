Стали известны подробности штурма офиса "Батькивщины"

Штурм офиса партии "Батькивщина" на улице Туровской провели спецназовцы в масках.

Об этом сообщил один из сотрудников офиса, который стал очевидцем штурма, передает "Украинская правда".

По его словам, сотрудников штаб-квартиры заставили лежать на полу, пока бойцы спецслужб обыскивали офис и ломали дверь серверной комнаты, из которой позже были вынесены несколько системных блоков.

В настоящий момент к офису "Батькивщины" направился Арсений Яценюк.

Ранее лидер оппозиционной фракции рассказал о тактике Евромайдана.

"Если будут убирать палатки – будем ставить новые, будут убирать кордоны людей – будем ставить новые, если они надеются запугать людей – то им это не удастся", - отметил Яценюк.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее пресс-служба "Батькивщины" сообщила о штурме центрального офиса партии "Беркутом" с автоматами.