Стали известны подробности штурма офиса "Батькивщины"

Из штаб-квартиры "Батькивщины" бойцы в масках вынесли компьютерные серверы.
Штурм офиса партии "Батькивщина" на улице Туровской провели спецназовцы в масках.
Об этом сообщил один из сотрудников офиса, который стал очевидцем штурма, передает "Украинская правда".
По его словам, сотрудников штаб-квартиры заставили лежать на полу, пока бойцы спецслужб обыскивали офис и ломали дверь серверной комнаты, из которой позже были вынесены несколько системных блоков.
В настоящий момент к офису "Батькивщины" направился Арсений Яценюк.
Ранее лидер оппозиционной фракции рассказал о тактике Евромайдана.
"Если будут убирать палатки – будем ставить новые, будут убирать кордоны людей – будем ставить новые, если они надеются запугать людей – то им это не удастся", - отметил Яценюк.
Напомним, как сообщал "Главред", ранее пресс-служба "Батькивщины" сообщила о штурме центрального офиса партии "Беркутом" с автоматами.