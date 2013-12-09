КПУ требует от правоохранителей тщательного расследования сноса памятника Ленину в Киеве

Компартия намерена требовать от правоохранителей самого тщательного расследования акта вандализма, связанного с разрушением памятника в центре украинской столицы, и наказания виновных.

Об этом в пресс-службе Компартии сообщили ГолосUA.

"Сегодня есть политическое заявление тех, кто взял на себя ответственность за этот акт вандализма, достаточно видеоматериалов, в которых зафиксированы все этапы этого преступления и его участников. Если Украина строит правовое государство, то любое противозаконное действие должно быть не только осуждено, но и наказано. Именно безнаказанность порождает преступность. Крайне важно, чтобы при расследовании были выявлены не только исполнители, но и заказчики этого преступления", - сообщили в пресс-службе.

Коммунисты выразили уверенность, что вечером 8 декабря радикальная часть оппозиции явно провоцировала кровопролитие, "но Ленин им в этом, как говорится, не помог". Они были уверены, что по кальке прошлого инцидента под зданием АП, "Беркут" попытается вмешаться и силовым способом остановить попытку разрушения памятника. Но милиция, понимая сложность и ответственность данного момента, не поддалась на провокацию, осталась в стороне и только фиксировала это злодеяния для последующего привлечения виновных к ответственности.

"Трудно себе представить, что остальные лидеры оппозиции и Майдана, которые еще днем заявляли о том, что всё у них находится под контролем, не знали о том, что в 500 метрах от Майдана происходит провокация и вандализм. Наверняка знали. Но, скорее всего, расчет у них был на то, что сразу начнутся столкновения, потасовка, а до сноса памятника дело не дойдет. Сегодня лидеры Майдана пытаются беспомощно дистанционироваться от этого преступления, делая наивные заявления о том, что, якобы, это был стихийный "выбор народа", а к ним это не имеет никакого отношения", - отметили в КПУ.

Однако, заявили в пресс-службе, поскольку политическую ответственность за содеянное взяла на себя одна из политических сил Майдана – ВО "Свобода", то должна быть и политическая оценка этого факта со стороны её партнеров по Майдану. Лозунг "закон один для всех", не мешало бы подтвердить делом.

"Украинский народ должен понять: методы "погромной демократии" - это и есть методы украинских евроинтеграторов и основателей Майдана, или европейская демократия это всё же нечто иное – уважение к закону, к порядку, к законным методам политической борьбы. В любом случае, европейская общественность уже дала свою негативную оценку этим действиям украинской оппозиции. И большая часть украинского народа тоже осудила этот акт вандализма, начался сбор денег на восстановление памятника. Причем такую позицию заняли не только сторонники Компартии, а те люди, которые понимают, что завтра на похожих "основаниях" националисты могут продолжить войну с памятниками. Валить, например, памятник Хмельницкому, арку дружбы славянских народов, а там дойдет дело до сжигания книг и разрушения музеев", - считают в КПУ.

На самом деле, все эти провокации, бездумная и противозаконная война с памятниками – это еще одно свидетельство того, что существенная часть оппозиции стремится нагнетать политическую ситуацию, имея своей конечной целью – раскол страны, подытожили в пресс-службе партии.

Фото: golos.ua