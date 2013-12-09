Как милиция оттесняла протестующих от Кабмина: опубликовано видео

В Интернете опубликовано видео, на котором бойцы Внутренних войск оттесняют митингующих от здания Кабмина.

Ролик опубликован "Громадським ТБ".

"Выдавливание" протестующих обошлось без конфликтов и кровопролития: немногочисленным активистам не удалось остановить движение солдат Внутренних войск.

Напомним, как сообщал "Главред", 9 декабря в центр Киева начали стягивать Внутренние войска и "Беркут", которые практически окружили Майдан Независимости.

Ближе к вечеру подразделения силовиков начали оттеснять протестующих от палаточного городка и баррикад на улице Грушевского.

Перед этим движение по Грушевского было перекрыто военными грузовиками и автобусами МВД.

Видео: "Громадське ТБ"