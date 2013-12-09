Делегация Кабмина во главе с первым вице-премьером Арбузовым отправится в Брюссель

Правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым посетит Брюссель.

Об этом сообщили в правительстве.

Основной задачей поездки станет продолжение переговоров относительно отдельных аспектов имплементации Соглашения об ассоциации.

Ранее посещавшая Европу техническая рабочая группа уже собрала всю необходимую информацию для подготовки расчетов и более детального анализа соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС.

При этом анализ производится по каждой товарной позиции с активным привлечением отраслевых экспертов и представителей реального сектора.

На основании этих сведений правительственная делегация совместно с европейскими коллегами разработает так называемую Дорожную карту переговоров.

Как накануне в эфире ТРК "Украина" сам сообщил Сергей Арбузов, что расчеты будут предоставлены европейской стороне.

"Дорожная карта переговоров, где мы должны полностью включить все расчеты экономические, понятные Европе, и пошаговое решение этого вопроса. То есть, мы должны положить в Дорожную карту наши действия, с привязкой к срокам, что сейчас и происходит", - заявил первый вице-премьер-министр.

Эксперты подчеркивают, что после того, как Дорожная карта переговоров будет составлена, можно будет с точностью определить дату подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.