Сегодня ночью состоится штурм КГГА и Дома профсоюзов - СМИ

Сотрудники правоохранительных органов получили приказ освободить здание Киевской мэрии и столичный Дом профсоюзов от митингующих.

Об этом со ссылкой на источники в МВД передает ЛІГАБізнесІнформ.

Как сообщил источник, штурм обоих зданий должен состояться в ночь на 10 декабря. При этом никаких подробностей операции он не рассказал.

Напомним, сейчас в здании КГГА располагается один из штабов Майдана, а также медпункт, столовая и пункт обогрева.

В здании Дома профсоюзов располагается пресс-центр митингующих, их хозяйственные службы, а также места, где можно выпить чаю и кофе, поесть и получить теплые вещи.

Украинские оппозиционеры утверждают, что у них есть договор об аренде помещений с Домом профсоюзов, а в здании мэрии располагаются приемные народных депутатов.

Ранее суд запретил депутатам проводить прием населения в здании городской администрации.

Днем 9 декабря замначальника штаба Внутренних войск Украины Александр Олещенко заявил, что у его подчиненных нет приказа на применение силы против демонстрантов.

Однако вечером того же дня подразделения МВД применили силу, чтобы разогнать несколько пикетов и палаточных городков, стоявших у ряда административных зданий. Как сообщалось ранее, здания мэрии и Дома профсоюзов были захвачены митингующими, объявившими их своими штабами.