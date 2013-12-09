В давке с "Беркутом" на Лютеранской пострадал вице-спикер Рады - "Свобода"

Бойцы "Беркута" и Внутренних войск не смогли оттеснить свободовцев с улицы Лютеранской в центре Киева, однако в сутолоке вице-спикер Рады Руслан Кошулинский был травмирован.

Об этом пресс-служба ВО "Свобода" сообщила на своем Twitter.

"Вследствие силового наступления "Беркута" пострадал заместитель главы ВРУ свободовец Руслан Кошулинский. Ему прижало ногу", - говорится в сообщении.

Также в "Свободе" заявили, что силовиками на Лютеранской руководил полковник милиции Николай Климчук и нардеп-регионал Нестор Шуфрич.

Напомним, ранее силовикам удалось снять блокаду Кабмина - митингующих просто оттеснили от Дома правительства, а баррикады разобрали.

Подобная тактика, очевидно, стала неожиданной для митингующих, которые готовились к штурму и попытке разгона Евромайдана, похожей на события 30 ноября.