Владимир Кличко в окружении "Беркута": опубликованы фото и видео

Депутаты УДАРа во главе с Виталием и Владимиром Кличко стоят в пикете на перекрестке улиц Шелковичной и Богомольца.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Активисты, которые выставили пикет на углу улиц Шелковичной и Богомольца, уже несколько часов держат оборону в оцеплении Внутренних войск и "Беркута". Народные депутаты УДАРа и лидер партии Виталий Кличко все время находятся с активистами", - отметили в пресс-службе.

Отметим, что ранее Виталий Кличко призвал бойцов "Беркута" и Внутренних войск "не выполнять преступных приказов" и не штурмовать мирный пикет.

Напомним, как сообщал "Главред", народные депутаты от фракции "Свобода" во главе с вице-спикером парламента Русланом Кошулинским стоят в блокпосту на углу улиц Лютеранской и Круглоуниверситетской.

При этом в "Свободе" отметили, что в давке с силовиками вице-спикер получил травму.

Фото и видео: пресс-служба УДАР