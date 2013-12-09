Кернес обозвал Богословскую "проституткой" и "лузером"

Мэр Харькова Геннадий Кернес в официальном обращении к жителям города обозвал народного депутата Инну Богословскую.

Текст обращения Кернеса опубликован на официальном сайте Харьковской мэрии.

"Прочитал заявление Инны Богословской, в котором она призывает жителей Юго-Востока Украины поддержать Майдан. И хочу попросить Инну Германовну, чтобы она не призывала никого бросать работу и идти митинговать. Я считаю, что, призывая идти на баррикады, депутатка Богословская просто бахвалится своей депутатской и гражданской безнаказанностью. А ее поведение лишний раз доказывает, что политическая проституция в Украине – вещь, к сожалению, обыденная. И. Г. Богословская не единожды предавала своих соратников, из чего можно сделать вывод, что она прогнила от макушки до пяток.

Хочу также сказать, что ее призывы – ничтожны. Как Харьковский городской голова, ответственный за полуторамиллионный город, хочу отметить - если депутат-проститутка Богословская думает о том, что в Харькове все только и думают о майданах, то она просто политический лузер, который не понимает, чего сейчас ждут люди. Богословская - безынициативный депутат, и она должна работать в Верховной Раде над созданием комфортных условий для социального развития всей страны, а не раскалывать Украину", - говорится в обращении мэра Харькова.

Напомним, как сообщал "Главред", 4 декабря в Харькове неизвестные облили Богословскую зеленкой.

После этого инцидента мэр Харькова рассказал об SMS-сообщении, в котором Богословская спрашивала его: "Тебя за зеленку отблагодарить?".

Позже на сайте мэрии Кернес заявил, что не знает "какие действия с применением зеленки были совершены в отношении Богословской — медицинского или хулиганского характера.