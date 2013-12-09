Вице-президент США: насилие на Евромайдане недопустимо

Сегодня, 9 декабря, состоялся телефонный разговор вице-президента США Джозефа Байдена и Президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома, передает "Украинская правда".

Разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе вице-президент США выразил обеспокоенность возможностью насилия на Евромайдане и призвал украинского лидера начать диалог с оппозицией.

"Вице-президент подчеркнул необходимость немедленно прекратить эскалацию ситуации и начать диалог с лидерами оппозиции по нахождению консенсуса относительно того, как должна двигаться вперед Украина", - говорится в сообщении.

Также Байден подтвердил, что США "твердо поддерживают европейские устремления Украины".

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня бойцами силовых ведомств были снесены баррикады у здания Кабмина.

Шеренги солдат Внутренних войск и "Беркута" оттеснили митингующих, после чего разобрали баррикады.