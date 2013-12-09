МВД о разборе баррикад: мы должны были обеспечить движение транспорта

Сегодняшние действия правоохранительных органов в центре Киева были направлены на разблокирование центральных улиц столицы и выполнение решения суда.

Об этом во время во время Телемарафона "Открытая студия" в эфире Первого Национального канала рассказал начальник управления по связям с общественностью МВД Украины Сергей Бурлаков.

"Есть решение окружного административного суда о запрете блокирования улиц. Вы знаете, что в шести местах заблокированы улицы, то есть не может проехать ни скорая, ни пожарные автомобили, ни милицейские", - уточнил он.

"Сейчас из этих шести мест уже практически все освобождены, остается одно. Фактически митингующих просто оттеснили с этих позиций, и коммунальные службы убирают баррикады. Никаких столкновений, никаких инцидентов с использованием силы нет", - подчеркнул Бурлаков.

По его словам, все действия правоохранительных органов происходят мирно и в рамках закона.

В то же время, Сергей Бурлаков заверил, что никакого чрезмерного количества правоохранителей в Киеве нет.

"Приблизительно 6 тысяч правоохранителей. Это сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск несут службу", - отметил он.

Бурлаков добавил, что такое же количество правоохранителей насчитывалось в столице и в предыдущие дни. Представитель МВД также объяснил передвижения правоохранителей необходимостью обеспечить общественный порядок и безопасность граждан, чтобы избежать провокаций.

"Вы знаете, что действуют определенные радикальные группы, которые пытаются использовать силу. Мы – за мирное решения конфликта, за то, чтобы никто не пострадал", - сказал он.

Бурлаков также обратил внимание на то, что на данный момент не было зафиксировано никаких инцидентов и о силовом разгоне митинга речь не идет: "Нашей задачей было разблокировать улицы, чтобы беспрепятственно передвигались люди, двигался транспорт".