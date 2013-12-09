Регионал назвал разгон Евромайдана "глупейшей ошибкой"

Депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов пришел к Дому профсоюзов, занятому активистами Евромайдана, и пообщался с митингующими, передает "Сегодня".

В частности, он осудил разгон демонстрантов 30 ноября и назвал его "глупейшей ошибкой".

Кроме того, он отметил, что договорился о встрече с депутатом "Батькивщины" Геннадием Москалем – для совместного эфира на "5 канале".

Напомним, в ночь на 30 ноября "Беркут" провел жесткий разгон Евромайдана.