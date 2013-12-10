Евромайдан: Тягнибок пообещал новую блокаду в Киеве, а Кличко останавливал трактор

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок призвал митингующих заменить дежурных на блокпостах в центре Киева и массово приходить на Майдан Независимости.

Об этом он заявил, выступая на Майдане вечером в понедельник, сообщает УНИАН.

Свободовец, в частности, сказал, что протестующим необходимо удержать блокпосты и отметил, что стратегическими являются места на улицах Лютеранской, Шелковичной и у Дома офицеров. Также политик заявил, что с утра начнется новое блокирование улицы Грушевского.

Тягнибок попросил собравшихся на Майдане мужчин сделать ротацию на блокпостах, в частности, на улице Институтской. "Свяжитесь с нашими людьми, соседями, друзьями, которые находятся за пределами Киева, которые имеют возможность приехать сюда. Попросите их, чтобы они одевались теплее... Нам надо удержать наш Майдан", - сказал политик.

Кроме того, по его словам, планируется, чтобы местные штабы в районах завтра начали пикетирование обладминистраций, представительств органов внутренних дел и прокуратуры.

Кроме того, по сообщению пресс-службы "Свободы", примерно в 23:10 понедельника возле блокпоста на улице Лютеранской началось движение тяжелой техники, но после вмешательства нардепов ее отсюда убрали.

Вместе с тем, боксер Владимир Кличко, который вместе с протестующими удерживает оборону пикета на углу улиц Богомольца и Шелковичной, остановил и развернул спецтехнику, ехавшую в направлении участников акции протеста.

Правоохранители пытались загнать трактор, чтобы снести пикет, но навстречу им вышли депутаты от УДАРа и митингующие. Остановил движение трактора и развернул его в другом направлении Владимир Кличко, который тоже находится на месте событий.

Кличко спросил у водителя трактора, почему тот прячет лицо и почему едет на людей. Он также поинтересовался, будет ли водитель на тракторе давить людей. Вместе с тем, спортсмен отметил: "Мы отсюда не уйдем".

В итоге трактор отогнали от места пикета. Фото и видео участия Владимира Кличко в обороне блокпоста смотрите здесь.

Свободовцы, в свою очередь, заявляли, что в давке на Лютеранской, где они удерживают пикет, пострадал вице-спикер рады Руслан Кошулинский.

Больше о событиях понедельника, 9 декабря, и о попытках милиции вытеснить митингующих из центра Киева читайте в спецтеме "Главреда".