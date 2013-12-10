"Жесткая зачистка" в центре Киева: милиция растолкала активистов и снесла палатки, опубликованы фото

На углу улицы Грушевского и Крепостного переулка в Киеве милиция провела зачистку и снесла баррикады активистов Евромайдана.



"У нас, у Дома офицеров, жесткая зачистка... Спецназ разрезал группу (митингующих - ред.) надвое. Вытаскивают людей. Есть большая группа титушек в парке... Громят (спецназовцы - ред.) палатки", - написал в своем Твиттере нардеп Андрей Шевченко.



Позже он сообщил, что милиция бьет людей. "Милиция зачищает жестко, били людей, это все снимают камеры", - цитирует политика "Украинская правда".

"Депутата Пашинского зажали в самой середине бойни, его чуть не задавили. Избежать разгона не помогло присутствие ни Яценюка, ни Мартыненко", - добавил нардеп.



"Спецназ разрезал лагерь на два и шаг за шагом продвигался вперед", - рассказал Шевченко.

По его словам, были задержаны активисты Денис Сергиенко и Роман Атаманюк, которых политик освободил.



После зачистки протестующие, которые держали баррикады на углу улицы Грушевского и Крепостного переулка, перешли на Майдан Независимости, о чем в озвучку объявил депутат Олег Медуница.



В свою очередь? Шевченко сообщил, что вследствие зачистки никто не пострадал.



"В ход шли дубинки и ботинки, но милиция скорее толкалась. Милиции было в несколько раз больше, чем людей, поэтому им хватало силы. Пострадавших у нас нет", - сказал депутат.

Отметим, что примерно в то же время выключился свет в здании КГГА - оттуда стали выводить митингующих.



В понедельник, 9 ноября, милиция пыталась оттеснить митингующих, заблокировавших центр Киева. В частности, были снесены баррикады на улице Институтской.

