Милиция снесла баррикады Евромайдана в центре Киева: опубликованы фото и видео

В ночь на вторник, 10 декабря, милиция провела "зачистку" всех баррикад в правительственном квартале Киева, полностью разблокировав его. Сейчас главным форпомтом митингующих является Майдан Независимости - там ситуация по состоянию на 4:40 была спокойной, построенные ранее баррикады стояли.

Напомним, во время "зачистки" в правительственном квартале сначала около часа ночи были снесены палатки и баррикады на углу улицы Грушевского и Крепостного переулка возле Дома офицеров - милиция растолкала митингующих, которые ушли на Майдан, Место пикета было "зачищено".

Как сообщает "Украинская правда", к 2:25 около 200 представителей милиции было стянуло к пикету на углу улиц Шелковичной и Богомольца. Зачистка началась примерно в 2:45.

На место зачистки подбежал боксер Владимир Кличко, который был здесь вместе с митингующими, но снос баррикад продолжился - часть их распилили бензопилой и забросили на самосвал.

Митингующие сопротивления не оказали, так как были со всех сторон окружены милицией.

"Зачистка" возле Дома офицеров

Около 2:50 началась зачистка баррикад на углу улиц Лютеранской и Банковой. Правоохранители окружили их так, чтобы митингующие могли отойти к Крещатику по Лютеранской.

По состоянию на 3:30 здесь в ряды митингующих пролезли провокаторы, которые размахивали палками и применили против силовиков слезоточивый газ. Около 3:40 участники протеста были оттеснены к Крещатику.

По предварительным данным, в давке на Лютеранской пострадали 10 человек.



Как сообщили в пресс-службе ВО "Свобода", баррикаду здесь штурмовали силовики с помощью нардепов-регионалов, а разбирали укрепления "титушки" - милиция беспрепятственно пропускала неизвестных с сзакрытыми лицами, которые и сносили укрепления оппозиции. В результате более, чем часового противостояния, укрепления были снесены.

Напомним, баррикады митингующих Евромайдана сносили и днем в понедельник, 9 декабря.

Фото: Украинская правда, видео: Тиждень.