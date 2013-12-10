Как "Беркут" штурмовал офис "Батькивщины": опубликовано видео

В Интернете появилось видео штурма офиса партии "Батькивщина" в Киеве.

На ролике, снятом камерами наблюдения, в частности, видно, как милиция ломает двери в помещение кувалдами.

Напомним, в МВД заявили, что штурм, последовавший за ним обыск и изъятие серверов проводились в рамках дела о мошенническом завладении компьютерной техникой компанией, офис которой находится в помещении на улице Туровской.

Видео штурма офиса "Батькивщины"

Вместе с тем, в самой "Батькивщине" показали видео из разгромленного офиса, отметив, что помещение было фактически ограблено.

Видео из разгромленного офиса

Отметим, в ночь на 10 декабря милиция вместе с неизвестными в штатском разблокировала правительственный квартал в центре Киева, снеся здесь все баррикады активистов Евромайдана: смотрите фото и видео.