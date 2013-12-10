Милицейская зачистка в Киеве: более 10 пострадавших

В результате зачистки силовиками блокпоста оппозиционеров на углу улиц Лютеранской и Банковой пострадали не менее 10 митингующих и двое правоохранителей.

О пострадавших протестующих сообщил лидер "Свободы" Олег Тягнибок, пишет Сегодня.

"Есть жертвы с нашей стороны, есть люди с разбитыми головами. Я не могу сейчас сказать точное количество, но, по меньшей мере, таких человек десять", - отметил лидер националистов, выступая на Майдане Независимости.

Также Тягнибок поблагодарил демонстрантов за то, что они защищали блокпост, как могли. "Они (правоохранители - ред.) сейчас нас оттеснили - ничего, мы завтра придем снова. Чем большую силу они используют, тем большее будет противодействие народа", - подчеркнул Тягнибок.

По данным пресс-службы "Свободы", точно известно, что один из защитников форпоста потерял сознание. Также получил травмы нардеп Святослав Ханенко.

Вместе с тем, по словам присутствовавшего на месте демонтажа пикета на Лютеранской начальника управления Южного территориального командования внутренних войск МВД Украины, генерал-майора Игоря Плахуты, в результате противостояния пострадали два милиционера.

"Сотрудник "Беркута" отравился газом, который против него применили митингующие. Один военнослужащий пострадал в давке. Диагноз ему установят позже", - цитирует Плахуту "Украинская правда".

Также, по словам силовика, для расчистки улиц, прилегающих к Администрации Президента, привлекли около 400 военослужащих внутренних войск и "Беркута". Задержанных нет.

По информации милиционера, люди в черном, которые разбирали баррикады и были идентифицированы участниками пикета, как "титушки", были коммунальщиками.

Напомним, в ночь на 10 декабря силовики зачистили баррикады по всему правительственному кварталу, сняв его блокирование оппозицией.

Информации о пострадавших в результате зачисток возле Дома офицеров и на углу Богомольца и Шелковичной не было.