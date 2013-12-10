Евромайдан молился, пел и танцевал, несмотря на зачистку "Беркута"

Сегодня, 10 декабря, в 20-ю ночь протестов, Евромайдан жил своей жизнью, несмотря на зачистки правительственного квартала бойцами "Беркута" и внутренними войсками от баррикад.

Ночью люди на Евромайдане традиционно танцевали, пели, ели, играли в футбол, молились и грелись возле костров. Раз в час люди пели Гимн Украины. В шесть утра его исполнили вместе с певицей Русланой, передает ТСН.

На Майдане преимущественно стоит молодежь. Количество митингующих менялась в течение ночи и достигала 1-2 тысяч. Сейчас на Майдане находится около 1000 человек. В общем ночь на Майдане прошла спокойно.

Только что в социальных сетях появилась информация о том, что по улице Леси Украинки в сторону Майдана проехал автобус с бойцами внутренних войск.

Также в соцсетях появилась информация о том, что во время уничтожения баррикад на улице Богомольца и Лютеранской был замечен руководитель столичного "Беркута" Сергей Кусюк. Мол, именно он руководил разгоном блокпоста.

В эфире Громадського ТБ Кусюк позже сообщил, что жертв нет. Он добавил, что задачей силовиков было "расчистить дороги".

Напомним, в результате зачистки силовиками блокпоста оппозиционеров на углу улиц Лютеранской и Банковой пострадали не менее 10 митингующих и двое правоохранителей.