Западные СМИ об Украине: жесткая игра России и безразличие США

Президент РФ Владимир Путин будет продолжать вести жесткую игру, чтобы удержать Киев на своей орбите.

Об этом сообщает InoPressa со ссылкой на редакционную статью The Wall Street Journal.

"Предложенное ЕС торговое соглашение было скромным первым шагом по привлечению к себе Украины, но блоку не хватает дальновидности или возможности предложить большее. Со стороны Запада роль лидера раньше играли Соединенные Штаты, которые в годы президентства Клинтона и Буша активно помогали Украине стать более сильным государством. Теперь США потеряли к этому интерес", - говорится в статье.

В Киеве уже второе воскресенье подряд более полумиллиона человек выходят на Евромайдан, с требованиями создания нового правительства, досрочных выборов и изменения конституции. Эти антиправительственные демонстрации имеют важное значение для будущего Европы, хотя это трудно заметить через призму безразличия Америки, - пишет издание.

"Мирный компромисс не подразумевает обязательный уход Януковича", - отмечает издание, напоминая, что выборы Президента в Украине состоятся в 20015 году, и, предполагая, что честным путем Янукович не сможет переизбраться. Новый Кабинет министров и изменения в Конституции, ослабляющие президентскую власть, могли бы удовлетворить протестующих на улицах, и переговоры по Соглашению с ЕС можно было бы возобновить, - пишет автор статьи.

"Но это не принимается во внимание Путиным, который будет продолжать вести жесткую игру, чтобы удержать Киев на своей орбите", - прогнозирует издание.

"Два десятилетия Украина была "пороховой бочкой", которая так и не взорвалась, опровергнув сделанные в начале 1990-х годов ЦРУ прогнозы о возможности гражданской войны в этой стране. Если Янукович единовластным решением пойдет навстречу московскому Таможенному союзу, он спровоцирует раскол страны", - предупреждают авторы.

"Однако протесты могут направить Украину по лучшему пути, и это должно стать целью США. По крайней мере, администрация американского президента Барака Обамы может дать понять Путину, что ему придется заплатить в случае, если он будет подогревать насилие или способствовать наступлению на демократию, - отмечает издание. - Хорошо бы Обаме для разнообразия прервать молчание и выступить от лица свободы и Запада".

Напомним, 9 декабря силовики зачистили Евромайдан от барикад. В результате зачистки блокпоста оппозиционеров на углу улиц Лютеранской и Банковой пострадали не менее 10 митингующих и двое правоохранителей.