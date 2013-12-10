Западные СМИ об Украине: жесткая игра России и безразличие США

10 декабря 2013, 07:38

Обама может дать понять Путину, что ему придется заплатить в случае, если он будет подогревать насилие или способствовать наступлению на демократию в Украине.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Барак Обама

Президент РФ Владимир Путин будет продолжать вести жесткую игру, чтобы удержать Киев на своей орбите.

Об этом сообщает  InoPressa со ссылкой на редакционную статью The Wall Street Journal.

"Предложенное ЕС торговое соглашение было скромным первым шагом по привлечению к себе Украины, но блоку не хватает дальновидности или возможности предложить большее. Со стороны Запада роль лидера раньше играли Соединенные Штаты, которые в годы президентства Клинтона и Буша активно помогали Украине стать более сильным государством. Теперь США потеряли к этому интерес", - говорится в статье.

В Киеве уже второе воскресенье подряд более полумиллиона человек выходят на Евромайдан, с требованиями создания нового правительства, досрочных выборов и изменения конституции. Эти антиправительственные демонстрации имеют важное значение для будущего Европы, хотя это трудно заметить через призму безразличия Америки, - пишет издание.

"Мирный компромисс не подразумевает обязательный уход Януковича", - отмечает издание, напоминая, что выборы Президента в Украине состоятся в 20015 году, и, предполагая, что честным путем Янукович не сможет переизбраться. Новый Кабинет министров и изменения в Конституции, ослабляющие президентскую власть, могли бы удовлетворить протестующих на улицах, и переговоры по Соглашению с ЕС можно было бы возобновить, - пишет автор статьи.

"Но это не принимается во внимание Путиным, который будет продолжать вести жесткую игру, чтобы удержать Киев на своей орбите", - прогнозирует издание.

"Два десятилетия Украина была "пороховой бочкой", которая так и не взорвалась, опровергнув сделанные в начале 1990-х годов ЦРУ прогнозы о возможности гражданской войны в этой стране. Если Янукович единовластным решением пойдет навстречу московскому Таможенному союзу, он спровоцирует раскол страны", - предупреждают авторы.

"Однако протесты могут направить Украину по лучшему пути, и это должно стать целью США. По крайней мере, администрация американского президента Барака Обамы может дать понять Путину, что ему придется заплатить в случае, если он будет подогревать насилие или способствовать наступлению на демократию, - отмечает издание. - Хорошо бы Обаме для разнообразия прервать молчание и выступить от лица свободы и Запада".

Напомним, 9 декабря силовики зачистили Евромайдан от барикад. В результате зачистки блокпоста оппозиционеров на углу улиц Лютеранской и Банковой пострадали не менее 10 митингующих и двое правоохранителей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Путин Украина США Евромайдан Обама
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять