Силовики снова разогнали активистов в Василькове и направились в Киев - СМИ

Сегодня, 10 декабря, на Киевщине в Василькове, около 300 милиционеров разогнали митингующих, которые блокировали силовиков на территории военной части.

Сейчас около 15 автобусов с правоохранителями движутся в направлении Киева, сообщает ТСН.

Напомним, 9 декабря нескольким машинам с правоохранителями удалось прорвать баррикаду активистов возле военной части и уехать в Киева. По разным данным в столицу приехало от 10 до 18 машин.

Напомним, в ночь на 10 декабря силовики зачистили баррикады по всему правительственному кварталу, сняв его блокирование оппозицией.

В результате зачистки силовиками блокпоста оппозиционеров на углу улиц Лютеранской и Банковой пострадали не менее 10 митингующих и двое правоохранителей.