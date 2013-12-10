Опубликованы новые фото и видео "зачистки" правительственного квартала Евромайдана

Сегодня, 10 декабря, в час ночи силовики начали вытеснять активистов Евромайдана с улицы Грушевского и Крепостного переулка. "Зачистка" там продолжалась примерно 30 минут. Толпа покинула улицу, а правоохранители направились вытеснять митингующих на улицу Институтскую, где находится Нацбанк, пишет ТСН.

После зачистки возле Банковой, правоохранители взялись за блокпост на Лютеранской, где толпа долго пыталась удержать бойцов.

Люди сдерживали колонну под крики "Слава Украине!". Кроме того, на Лютеранской были провокаторы, которые пришли с дубинками и палками. Они собирали камни на улице, но митингующие за ними следили. Поэтому провокаций не произошло.

Как сообщает УНН, правоохранители среди которых были бойцы "Беркута" оцепили Крепостной переулок и часть улицы Грушевского. В свою очередь коммунальные службы, работники МЧС и группа неизвестных при содействии милиционеров взялись за снос палаток.

После завершения сноса палаток, активистов призвали вернуться на Майдан.

"Там наш последний рубеж. Мы оттуда не уйдем", - сказал один из организаторов акций.

Напомним, 9 декабря силовики зачистили Евромайдан от барикад. В результате зачистки блокпоста оппозиционеров на углу улиц Лютеранской и Банковой пострадали не менее 10 митингующих и двое правоохранителей.

фото;видео: УНН