Колонна сторонников регионалов движется к метро "Арсенальной"

В Киеве большая колонна под флагами Партии регионов движется со стороны Лавры в сторону метро "Арсенальная".

Об этом сообщается на своей страничке в Twitter Громадське ТБ.

Ранее "Главред" сообщал, что около 300 милиционеров разогнали активистов возле воинской части в Василькове и сейчас около 15 автобусов с правоохранителями движутся в направлении Киева.

Напомним, в ночь на 10 декабря силовики зачистили баррикады по всему правительственному кварталу, сняв его блокирование оппозицией.

В результате зачистки силовиками блокпоста оппозиционеров на углу улиц Лютеранской и Банковой пострадали не менее 10 митингующих и двое правоохранителей.