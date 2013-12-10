Сегодня Янукович встретится с тремя президентами Украины

10 декабря 2013, 09:32

Встреча начинает серию круглых столов по поиску выхода из политического кризиса в стране.

Президенты Украины: Леонид Кучма, Леонид Кравчук, Виктор Янукович и Виктор Ющенко

Сегодня в Киеве должны состояться переговоры Президента Украины Виктора Януковича с тремя его предшественниками – Леонидом Кравчуком, Ленидом Кучмой и Виктором Ющенко.

Пресс-служба Виктора Януковича распространила заявление о подготовке "общенационального круглого стола с участием власти и оппозиции для нахождения компромисса в сложившейся ситуации", сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Инициатором этого диалога, по утверждению Администрации Президента (АП), стал первый Президент Украины Леонид Кравчук. Виктор Янукович поддержал его предложение. В то же время, лидеры оппозиции скептически восприняли такую идею, хотя и не ответили категорическим отказом.

Первая встреча, по информации АП, должна пройти сегодня, 10 декабря. Речь идет о переговорах четырех президентов периода независимости Украины — действующего главы государства Виктора Януковича, а также Виктора Ющенко, Леонида Кучмы и Леонида Кравчука. Их беседа будет транслироваться в прямом эфире.

Точное время и место встречи пока не называют даже ее участникам, чтобы избежать возможных провокаций. Высока вероятность того, что она состоится в здании АП или Верховной рады, где есть технические условия для прямой трансляции государственных мероприятий. Не исключено, что активность спецназа, вчера вечером освободившего от баррикад часть правительственного квартала, в том числе улицу Грушевского, связана с подготовкой этого мероприятия.

Напомним, вчера Ющенко, Кучма и Кравчук встретились с участниками инициативной группы "Первого декабря" — Любомиром Гузаром, Богданом Гаврилишиным, Мирославом Поповичем, Евгением Сверстюком и Вадимом Скуративським.

Участники вчерашней встречи согласовали позицию экс-президентов на предстоящих переговорах с действующим главой государства.

"Главный сигнал — нужно не допустить силового противостояния и эскалации. Конечной целью диалога в рамках круглого стола является подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Согласованы и другие требования к власти, мы их пока не обнародуем",— сообщила изданию пресс-секретарь Виктора Ющенко Ирина Ванникова.

"Общенациональный стол непременно должен состояться ради сохранения единства украинского народа, для блага государства",— говорится в заявлении инициативной группы "Первого декабря", опубликованном по итогам встречи. "Потенциал для диалога есть",— процитировала она слова Леонида Кравчука.

В то же время, перспективы такого диалога становятся призрачными без участия в нем лидеров оппозиции. На текущий момент нет гарантий, что они будут вовлечены в процесс,— вчера представители оппозиции довольно скептически отзывались о возможности своего участия в общенациональном круглом столе.

"Мы увидели сегодня в интернете какое-то заявление пресс-службы (президента. — Ред.) о каком-то круглом столе. Круглый стол очень плохо размещается в квадратной тюремной камере",— пошутил глава парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк на пресс-конференции в штабе Майдана. К вечеру, после изъятия милицией серверов в офисе "Батькивщины", Яценюк повторил, что не видит готовности власти к переговорам с оппозицией.

"Это, я так понимаю, приложение к предложению Виктора Януковича о проведении круглого стола",— прокомментировал он происходившее в партийном офисе. Впрочем, ни один из лидеров оппозиции вчера не выступил с прямым отказом от участия в возможном заседании общенационального круглого стола.

Как ранее писал "Главред", 10 декабря в Киев с двухдневным визитом прибывает высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

"Мы поддерживаем просьбу о диалоге между двумя сторонами — о политическом диалоге, который приведет к разрешению политического кризиса",— заявила в преддверии визита официальный представитель госпожи Эштон Майя Кочьянчич.

Фото: for-ua.com

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Украина Янукович кризис Кучма Ющенко Кравчук круглый стол
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять