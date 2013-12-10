Сегодня Янукович встретится с тремя президентами Украины

Сегодня в Киеве должны состояться переговоры Президента Украины Виктора Януковича с тремя его предшественниками – Леонидом Кравчуком, Ленидом Кучмой и Виктором Ющенко.

Пресс-служба Виктора Януковича распространила заявление о подготовке "общенационального круглого стола с участием власти и оппозиции для нахождения компромисса в сложившейся ситуации", сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Инициатором этого диалога, по утверждению Администрации Президента (АП), стал первый Президент Украины Леонид Кравчук. Виктор Янукович поддержал его предложение. В то же время, лидеры оппозиции скептически восприняли такую идею, хотя и не ответили категорическим отказом.

Первая встреча, по информации АП, должна пройти сегодня, 10 декабря. Речь идет о переговорах четырех президентов периода независимости Украины — действующего главы государства Виктора Януковича, а также Виктора Ющенко, Леонида Кучмы и Леонида Кравчука. Их беседа будет транслироваться в прямом эфире.

Точное время и место встречи пока не называют даже ее участникам, чтобы избежать возможных провокаций. Высока вероятность того, что она состоится в здании АП или Верховной рады, где есть технические условия для прямой трансляции государственных мероприятий. Не исключено, что активность спецназа, вчера вечером освободившего от баррикад часть правительственного квартала, в том числе улицу Грушевского, связана с подготовкой этого мероприятия.

Напомним, вчера Ющенко, Кучма и Кравчук встретились с участниками инициативной группы "Первого декабря" — Любомиром Гузаром, Богданом Гаврилишиным, Мирославом Поповичем, Евгением Сверстюком и Вадимом Скуративським.

Участники вчерашней встречи согласовали позицию экс-президентов на предстоящих переговорах с действующим главой государства.

"Главный сигнал — нужно не допустить силового противостояния и эскалации. Конечной целью диалога в рамках круглого стола является подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Согласованы и другие требования к власти, мы их пока не обнародуем",— сообщила изданию пресс-секретарь Виктора Ющенко Ирина Ванникова.

"Общенациональный стол непременно должен состояться ради сохранения единства украинского народа, для блага государства",— говорится в заявлении инициативной группы "Первого декабря", опубликованном по итогам встречи. "Потенциал для диалога есть",— процитировала она слова Леонида Кравчука.

В то же время, перспективы такого диалога становятся призрачными без участия в нем лидеров оппозиции. На текущий момент нет гарантий, что они будут вовлечены в процесс,— вчера представители оппозиции довольно скептически отзывались о возможности своего участия в общенациональном круглом столе.

"Мы увидели сегодня в интернете какое-то заявление пресс-службы (президента. — Ред.) о каком-то круглом столе. Круглый стол очень плохо размещается в квадратной тюремной камере",— пошутил глава парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк на пресс-конференции в штабе Майдана. К вечеру, после изъятия милицией серверов в офисе "Батькивщины", Яценюк повторил, что не видит готовности власти к переговорам с оппозицией.

"Это, я так понимаю, приложение к предложению Виктора Януковича о проведении круглого стола",— прокомментировал он происходившее в партийном офисе. Впрочем, ни один из лидеров оппозиции вчера не выступил с прямым отказом от участия в возможном заседании общенационального круглого стола.

Как ранее писал "Главред", 10 декабря в Киев с двухдневным визитом прибывает высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

"Мы поддерживаем просьбу о диалоге между двумя сторонами — о политическом диалоге, который приведет к разрешению политического кризиса",— заявила в преддверии визита официальный представитель госпожи Эштон Майя Кочьянчич.

Фото: for-ua.com