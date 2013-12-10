Евромайдан в Киеве: тысячи митингующих и заблокированный силовиками Кабмин

Количество митингующих Евромайдана с каждым часом увеличивается.

По последним данным, число митингующих составляло около 3 тысяч человек, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Также активисты Евромайдана с 6 часов утра пикетируют дом главы КГГА Александра Попова. На углу ул.Ахматовой и Днепровской набережной находится около сотни человек.

По состоянию на 9 часов утра, вход во внутренний двор здания Кабмина по улице Грушевского заблокирован, металлическими щитами, передает УНН.

В самом дворе разместилось около двух десятков автобусов с правоохранителями.

Движение по улице Грушевского частично восстановлено. Пешеходы проходят свободно.

Зато вблизи парламентской библиотеки проход частично блокируется правоохранителями и автобусами.

Напомним, ночь на Евромайдане прошла спокойно. Если не учитывать разгон силовиками митингующих в правительственном квартале.

фото: ЛигаБизнесИнформ.