Москва недовольна работой посла в Украине: его не видно и не слышно

10 декабря 2013, 10:10

В Госдуме готовят заявление с критикой Зурабова.

В Госдуме РФ представители компартии и "Справедливой России" выразили резкое недовольство работой посла России в Украине Михаила Зурабова.

Лидеры парламентских фракций высказали претензии к его работе и готовят специальное заявление, сообщает Интерфакс Украина.

"Надо побольше думать о том, чтобы наши интересы там (в Украине – Ред.) представляли высокопрофессиональные грамотные люди, желательно знающее украинскую мову. А когда послом там работает господин Зурабов, который ни одной депеши не прислал, которого никто нигде не видит и не слышит. Это, вообще говоря, довольно странно", – заявил 10 декабря лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"По моей инициативе Госдума сегодня рассмотрит специальное заявление, в котором мы выскажем свое коллективное мнение о том, что сложилось на Украине. Оно будет корректным, уважительным и вместе с тем будет способствовать развитию наших культурных связей", – сказал он.

Коллегу по нижней палате поддержал и лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Не могу не высказать одно удивление, почему-то я не слышу ни одного слова от российского посла, господина Зурабова, когда происходит то, что происходит, почему-то позиция посла России не слышна", – заявил он.

"Различные евроэмиссары и бывшие политики с душком, вроде Саакашвили, их мы слышим, а четкую, внятную политику российского посольства мы не видим", – подчеркнул парламентарий и добавил, что эсеры проголосуют за заявление по Украине, которое Госдума будет рассматривать сегодня на пленарном заседании.

Также поддержат заявление фракции "Единая Россия" и ЛДПР, сообщили вице-спикер Госдумы Сергей Железняк и лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

Как ранее писал "Главред", по мнению авторитетного американского издания The Wall Street Journal, президент РФ Владимир Путин будет продолжать вести жесткую игру, чтобы удержать Киев на своей орбите.

В то же время, по мнению издания, президент США Барак Обама может дать понять Путину, что ему придется заплатить в случае, если он будет подогревать насилие или способствовать наступлению на демократию в Украине.

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Россия Госдума посол Миронов Зурабов Зюганов
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