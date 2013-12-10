Азаров вернулся в Кабмин после снятия блокады: будет наверстывать упущенное

Премьер-министр Украины Николай Азаров и другие работники правительства снова взялись за работу после длительного блокирования здания Кабмина активистами Евромайдана.

По данным пресс-секретаря премьера Виталия Лукьяненко, Кабмин работает в привычном полноценном режиме и наверстывает то, что не удалось сделать в время блокады, сообщает УНИАН.

"Правительство работает нормально, полноценно. Сейчас мы наверстываем все, что не удалось сделать в дни, когда интенсивность работы правительства была снижена", – рассказал Лукьяненко.

Азаров 10 декабря беспрепятственно добрался до своего кабинета, а по дороге пообщался с правоохранителями, которые охраняют проезды в Правительственном квартале.

Как ранее писал "Главред", первые палатки были установлены под Кабмином еще 24 ноября.

8 декабря участники Евромайдана заблокировали весь правительственный квартал: были построены баррикады и установлены палатки возле Кабмина, Дома офицеров, перекрыты улицы Институтская и Шовковичная, на которых также установлены палатки и блокпосты.

Ночью 10 декабря сотрудники "Беркута" ликвидировали палаточный городок Евромайдана в правительственном квартале и снесли баррикады.