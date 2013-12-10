ЕС угрожает отказаться от Украины, если будет насилие против Евромайдана

Украинские власти упустят шанс на заключение Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, если при урегулировании кризиса в стране победит силовой захват активистов Евромайдана.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, пишет Интерфакс-Украина.

"Если победит рациональное мышление, и если есть желание искренне говорить с обществом, инициатива президента говорить с бывшими президентами, "круглый стол", как решить проблему, то можно рассчитывать и на более конструктивные результаты. Но если победит политика силы, тогда, конечно, не только будет упущен шанс говорить о подписании договора об Ассоциации, о чем говорится как о цели, тогда будут сожжены последние мосты доверия", - сказал Линкявичюс.

Глава МИД Литвы также отметил, что 10 декабря в Киев прибывает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

"Она надеется встретиться и с властями, и с представителями оппозиции, зарубежными организациями, и надеется, возможно, сделать этот самый главный посыл, что насилие будет неприемлемо. Если власти Украины еще хотят продолжать диалог, они должны продемонстрировать определенные знаки", - сказал Линкявичюс.

Напомним, в ночь на 10 декабря, спецподразделения "Беркут" и милиция уничтожили блокпост и палаточный городок митингующих на углу улиц Лютеранской и Банковой.

Президент Виктор Янукович проведет "круглый стол" с тремя бывшими президента Украины, которые выступили с инициативой проведения национальных переговоров с целью нахождения компромисса с представителями властей и оппозиции.