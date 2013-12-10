Москва назвала главную цель Евросоюза: оторвать Украину от России

10 декабря 2013, 11:29

По мнению российских нардепов, Майдан – это агрессивное меньшинство

По мнению главы комитета Госдумы РФ по международным делам Константина Пушкова, главная задача Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом – оторвать Украину от России.

Об этом он заявил в ходе обсуждения заявления "О ситуации в Украине", которое проходит 10 ноября в Госдуме РФ, сообщает УНИАН.

"Задача состоит в том, чтобы оторвать Украину от России. Это главная задача. Во имя этой задачи западные политики готовы поддерживать даже ультраправых националистов, господина Тягнибока, их это не смущает – они с ними потом разберутся", – сказал Пушков.

В то же время он подчеркнул, что базовый интерес России, чтобы Украина была как можно ближе.

Пушков считает, что руководство Евромайдана "дирижируется" с Запада, а рядовых участников обманывают, они не понимают, что происходит, так как они устали от бедности, коррупции и неэффективности власти.

"Нынешний Майдан – это агрессивное меньшинство. Западные СМИ говорят, что это выражение настроений всей Украины, но это неправда", – сказал Пушков и добавил, что на Евромайдане было много людей, но они не имеют права решать судьбу Украины и только выборы должны определить, куда должна идти страна.

"Восточное партнерство" с самого начала замышлялось как инструмент геополитического состязания с Россией. Если европейские политики об этом не говорили, поскольку это не политкорректно, а говорили о распространении демократии, то европейская пресса не стеснялась – программа "Восточное партнерство" - это старт нового соперничества между ЕС с РФ за страны бывшего советского пространства", – сказал Пушков.

По его мнению, вся эта кампания по вовлечению Украины в зону влияния ЕС построена на мифологии и обещании того, что не будет выполнено: Украину не собираются принимать в ЕС, а ассоциация предполагает размещение советников ЕС в каждом министерстве, контроль над финансовыми потоками и национальными программами с тем, чтобы они соответствовали нормам ЕС. Также, по его словам, ассоциация предполагает расширение "гей-культуры, которая превратилась в официальную политику ЕС". При этом этот документ не предполагает безвизовый режим.

Как ранее писал "Главред", с 21 ноября в центре Киева проходит Евромайдан в знак протеста против решения правительства Николая Азарова приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

В ночь на 30 ноября "беркутовцы" жестоко разогнали активистов Евромайдана.

В воскресенье, 1 декабря, в Киеве на Народное вече вышли более полумиллиона граждан, возмущенных жестоким избиением студентов-активистов. 8 декабря Народное вече в Киеве повторилось. Оппозиция заявила, что в акции приняли участие около миллиона человек.

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