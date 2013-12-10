Регионалы собрали под Радой 500 человек: правительственный квартал заблокирован милицией

С торонники Партии регионов собрались на митинг возле здания Верховной Рады. Всего там собралось около 500 человек.

В то же время сотрудники правоохранительных органов полностью перекрыли улицы в правительственном квартале и блокируют проезд автобусами, пишет УНИАН.

Перекрыта улица Шелковичная вблизи парламентских комитетов. Также перекрыты улицы Садовая и Грушевского.

Пропускают в правительственный квартал только по удостоверениям, которые имеют сотрудники Верховной Рады или Кабмина.

Также сторонники Партии регионов спрашивают у силовиков, как можно пройти через Мариинский парк на митинг в поддержку власти, милиционеры объясняют, что это можно сделать со стороны станции метро "Арсенальная".

Ранее "Главред" сообщал, что большая колонна под флагами Партии регионов движется со стороны Лавры в сторону метро "Арсенальная".

Напомним, в ночь на 10 декабря силовики зачистили баррикады по всему правительственному кварталу, сняв его блокирование оппозицией.

В результате зачистки силовиками блокпоста оппозиционеров на углу улиц Лютеранской и Банковой пострадали не менее 10 митингующих и двое правоохранителей.