"Титушки" блокируют представительство Евросоюза в Киеве: опубликованы фото

"Титушки" говорят сотрудникам: "Вы блокируете наши админздания, а мы будем блокировать ваши".
Об этом сообщил представитель посольства Давид Стулик, пишет Украинская правда.
"Нас заблокировали "титушки" , - сказал он.
По его словам, сотрудники посольства не могут попасть в представительство через главный вход.
Как рассказала сотрудница представительства ЕС Марина Стогова, "титушки" говорят сотрудникам: "Вы блокируете наши админздания, а мы будем блокировать ваши".
Кроме того, она чуть позже написала: "Похоже, что польское посольство тоже заблокировано".
Ранее "Главред" сообщал, что сегодня, 10 декабря, в Украину прибывает глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон.
Также напомним, что 500 сторонников Партии регионов собрались на митинг возле здания Верховной Рады.