"Титушки" блокируют представительство Евросоюза в Киеве: опубликованы фото

"Титушки" заблокировали представительство Евросоюза в Украине.

Об этом сообщил представитель посольства Давид Стулик, пишет Украинская правда.

"Нас заблокировали "титушки" , - сказал он.

По его словам, сотрудники посольства не могут попасть в представительство через главный вход.

Как рассказала сотрудница представительства ЕС Марина Стогова, "титушки" говорят сотрудникам: "Вы блокируете наши админздания, а мы будем блокировать ваши".

Кроме того, она чуть позже написала: "Похоже, что польское посольство тоже заблокировано".

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня, 10 декабря, в Украину прибывает глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон.

Также напомним, что 500 сторонников Партии регионов собрались на митинг возле здания Верховной Рады.