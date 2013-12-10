Янукович встретился с тремя президентами: оппозицию пока не позвали

В Киеве началась встреча Президента Виктора Януковича и его предшественников на посту главы государства Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко. Встреча должна стать первым шагом к широкому "круглому столу" по ситуации в Украине.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Ющенко Ирину Ванникову.



"Встреча четырех президентов уже началась. Эту встречу надо рассматривать как первый шаг к организации общенационального круглого стола с участием президентов, инициативы "1 декабря", оппозиции, молодежи и представителей гражданского общества", - рассказала она.

Вместе с тем, оппозиционеры заявили, что еще не получали приглашений на "круглый стол".

В частности, в пресс-службе "УДАРа" заявили, что никаких приглашений от президента ни партия, ни ее лидер Виталий Кличко не получали.

Правда, от инициатора круглого стола экс-президента Леонида Кравчука Кличко получил предложение к диалогу, однако никаких конкретных дат или мест в нем указано не было.



Депутат от "Свободы" Игорь Сиротюк заверил, что его партия и ее лидер Олег Тягнибок также еще не были приглашены на диалог с Януковичем.



Отметим, что заседание круглого стола по обсуждению предложений общественности по восстановлению политической стабильности в Украине, инициированное Кравчуком, состоится в 14.00 во Дворце "Украина".



Участие в нем действующего и бывших президентов не заявлено.

Ранее Виктор Янукович заявлял о готовности к круглому столу для нахождения компромисса.