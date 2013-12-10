Милиция обыскала квартиры арестованных за штурм Банковой

Утром 10 декабря были проведены обыски у трех активистов Евромайдана, арестованных 1 декабря на Банковой – Владислава Загоровка, Николая Лазаревского и Ярослава Притуленко.

По словам журналистки Иванны Коберник, обыски прошли спокойно, никакие вещи не изымались, о чем указано в протоколах обыска, сообщает Украинская правда.

"Спокойное прохождение сегодняшних обысков – результат слаженной работы адвокатов и широкого внимания общества к делу "узников Банковой", – заявил народный депутат и юрист Павел Петренко, который координирует работу адвокатов по оказанию помощи пострадавшим от разгона Евромайдана.

"Никаких доказательств причастности арестованных к противоправной деятельности, а тем более доказательств вины в инкриминированном им преступлении (ч1.ст.294 – организация массовых беспорядков) не найдено", – подчеркнул нардеп.

По его мнению, всех задержанных должны отпустить в ближайшее время.

"Мы ожидаем, что уже на этой неделе по результатам разбирательств апелляций на арест 9 человек, которых поймали на Банковой, жестоко избили и попытались сделать виновными, чтобы скрыть преступление спецподразделения Беркут, освободят из-под стражи", – сказал юрист.

Как ранее писал "Главред", 1 декабря после жестокого побоища на Банковой были задержаны 9 человек. Как свидетельствуют неоспоримые видеодоказательства, этих людей пытали и били еще несколько часов под Администрацией Президента. Семеро из них были госпитализированы с тяжелыми травмами.

3 декабря Шевченковский райсуд арестовал этих 9 человек на 2 месяца - по подозрению в организации массовых беспорядков, предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.