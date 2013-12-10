Украина высылает грузинских журналистов из-за Евромайдана

Украинские спецслужбы потребовали от грузинских журналистов на протяжении трех дней покинуть Украину на основании обращения заместителя председателя СБУ о якобы их причастности к массовым беспорядкам на Евромайдане и свержению государственной власти.

Представители СБУ заяитали журналистам постановление за подписью заместителя главы Службы безопасности Украины от 10 декабря, согласно которому грузинские журналисты должны покинуть Украину, пишет Украинская правда.

По сообщениям журналистов, их подозревают в участии в массовых беспорядках в Украине.

Такие действия предприняты якобы в рамках расследования дела о массовых беспорядках и смене власти. Грузинского журналиста предупредили, что если он не покинет Украину, то его выдворят принудительно.

Также сотрудники спецслужб зачитали статьи Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко: "Предварительно можно сказать, что после того, как во время разгона Евромайдана пострадали более 50 украинских и иностранных журналистов, очевидно, что власть катастрофически боится объективной информации о том, что происходит в Украине, а также не хочет, чтобы эту информацию знали за рубежом", - допустил Томенко, пишет УНИАН.



"Я обратился к председателю Службы безопасности Украины с требованием объяснить причину депортации грузинских журналистов, которые обеспечивают прямые включения и информируют жителей Грузии о ситуации в Украине, и таким способом выполняют свои профессиональные обязанности", - сообщил Томенко.

Между тем, на своей странице в Facebook Aina Badalova также сообщила со ссылкой на коллегу грузинского ТВ, что по постановлению грузинские репортеры "должны покинуть страну в ближайшее время, и внимание причина – "за участие в массовых беспорядках".

Напомним, митингующих на Евромайдане в Киеве поддерживали представители оппозиционной грузинской партии, также выступал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.