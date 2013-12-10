Качиньский призывает ЕС ввести санкции против Украины за силовой разгон Евромайдана

Украинские власти в Украине должны четко понимать, что силовой разгон митингующих на Евромайдане повлечет за собой санкции со стороны Евросоюза.

Такое мнение высказал лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский, пишет Reczpospolita.

"Я надеюсь, что в Украине не дойдет до силового решения, последствия которого будут просто катастрофическими, я говорю и о человеческих жертвах, но это также будет означать прижатие Украины к России, потому что тогда у украинских властей не будет больше места для маневра", - сказал Качиньский.

По его мнению, ситуация в Украине усугубляется и выглядит так, что силовое развитие событий возможно.

В связи с этим, он обратился к властям ЕС и всех стран - членов с тем, чтобы "в Киеве было понятно, что если это роковое и трагическое решение будет принято, то Европа применит санкции к лицам, ответственным за это, в виде блокирования счетов, запрета на въезд", - сказал Качиньский.

Отвечая на вопрос, есть ли в Украины шансы решить вопрос на круглом столе между властью и оппозицией, Качиньский отметил, что последние заявления лидеров оппозиции стали мягче, чем раньше. - Да, может быть, есть вероятность, - добавил он.

Как сообщал "Главред", сегодня, 10 декабря, в Украину прибывает глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ранее заявил, ЕС может отказаться от Украины, если будет насилие против Евромайдана.

Напомним, в ночь на 10 декабря, спецподразделения "Беркут" и милиция уничтожили блокпост и палаточный городок митингующих на углу улиц Лютеранской и Банковой.