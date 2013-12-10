В суде по делу арестованных на Банковой подрались нардепы и прокуроры – СМИ

В Апелляционном суде Киева, где 10 декабря прошло заседание по делу об изменении меры пресечения Роману Беленькому – активисту Евромайдана, арестованному на Банковой 1 декабря, произошла драка.

Нардепы-свободовцы подрались с прокурорами, сообщает Украинская правда.

В то же время, судебное заседание так и не состоялось, поскольку Беленького не доставили из СИЗО в суд. По решению суда слушание перенесено на 13 декабря.

"Прокуратура хотела провести заседание в режиме видеоконференции, но эти действия являются незаконными ввиду того, что мой подзащитный требовал в обязательном порядке доставить его в помещение суда", – сообщил его адвокат .

По словам защитника, Беленький страдает серьезным заболеванием почек и его болезнь дает все основания для освобождения от содержания в СИЗО и избрания другой меры пресечения.

В свою очередь глава представительства Amnesty International в Украине Татьяна Мазур на своей странице в сети Facebook сообщила, что заседание по делу арестованного журналиста днепропетровской газеты "Лица" Валерия Гарагуца тоже перенесли.

"Начался суд. Гарагуца нет... он не возражал против видеоконференции. Суд решил перенести рассмотрение на 17 декабря... без комментариев", – написала она.

Напомним, сегодня Апелляционный суд должен был рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения активистам Евромайдана, арестованным 1 декабря.

Как ранее писал "Главред", утром 10 декабря были проведены обыски еще у трех активистов Евромайдана, арестованных 1 декабря на Банковой – Владислава Загоровка, Николая Лазаревского и Ярослава Притуленко.

Никаких доказательств причастности арестованных к противоправной деятельности, а тем более доказательств вины в инкриминированном им преступлении (ч1.ст.294 – организация массовых беспорядков) милиция не нашла.