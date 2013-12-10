Состоялась встреча Януковича с тремя президентами: подробности пока не разглашают

Состоялась встреча Президента Виктора Януковича с его предшественниками на посту главы государства Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в 15:00 на Первом Национальном телеканале начнется трансляция записи встречи четырех президентов.

Встреча, по данным пресс-службы, была посвящена обсуждению важнейших вопросов, стоящих перед страной.

Напомним, лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский заявил, что украинские власти должны понимать, что силовой разгон митингующих на Евромайдане повлечет за собой санкции со стороны Евросоюза.

Как сообщал "Главред", сегодня, 10 декабря, в Украину прибывает глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ранее заявил, ЕС может отказаться от Украины, если будет насилие против Евромайдана.