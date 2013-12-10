Госдума России назвала Евромайдан государственным переворотом

Во вторник, 10 декабря, Госдума России приняла заявление о ситуации в Украине, которую направит Верховной Раде, Президенту Виктору Януковичу, а также президенту РФ Владимиру Путину.

Российские парламентарии назвали украинские события государственным переворотом, который наносит удар по славянскому родству, сообщает ТСН.

Депутаты убеждены, что Майдан стоит за американские деньги, а через Европу Украина распространяется гей-культура.

Кроме того, российских депутатов возмутило поведение западных политиков, которые поддерживают Евромайдан и выступают с его сцены.

"Все силы, стремящиеся построить на планете в нашем веке однополярный мир, стремятся ампутировать Украины от участия в евразийском проекте, начиная с Таможенного союза, в системе координат оппонентов евразийского строительства. Участие или неучастие Украины в евразийском проекте поистине является точкой невозврата для того, быть или не быть Евразийскому экономическому союзу", - заявил председатель комитета по делам СНГ Госдумы Леонид Слуцкий.

Как ранее писал "Главред", с 21 ноября в центре Киева проходит Евромайдан в знак протеста против решения правительства Николая Азарова приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

В ночь на 30 ноября "беркутовцы" жестоко разогнали активистов Евромайдана.

В воскресенье, 1 декабря, в Киеве на Народное вече вышли более полумиллиона граждан, возмущенных жестоким избиением студентов-активистов. 8 декабря Народное вече в Киеве повторилось. Оппозиция заявила