Янукович пообещал отпустить арестованных после штурма на Банковой

Янукович готов выполнить требование оппозиции.
Президент Виктор Янукович пообещал освободить активистов, арестованных после событий на Банковой, где 1 декабря была попытка штурма Администрации Президента.
Президент Виктор Янукович пообещал освободить активистов, арестованных после событий на Банковой, где 1 декабря была попытка штурма Администрации Президента.
Об этом по результатам встречи четырех президентов сообщил первый глава независимой Украины Леонид Кравчук, пишет УНИАН.
Рассказывая о встрече четырех президентов, Кравчук отметил, что глава государства пообещал решить вопрос с задержанными. "Используя свои полномочия, но не вмешиваясь в полномочия судей, пообещал решить вопрос", - пояснил политик.
Кравчук подчеркнул, что следственные действия по делам будут продолжаться, но при этом люди не будут находиться за решеткой.
Намерение освободить активистов во время разговора подчеркнул и сам Янукович. "Я разговаривал вчера поздно вечером, очередной разговор, с генеральным прокурором, как идет следствие, и что там обнаружено. Я обратился с просьбой найти возможность, там где нет таких жестких нарушений, найти возможность и освободить часть людей, которые, условно говоря, не имели таких грубых правонарушений", - сказал он в разговоре со своими предшественниками, пишет "Украинская правда".
"Я думаю, что сегодня этот вопрос будет решен. Мне трудно сейчас сказать, сколько людей будет освобождено, но обязательно такие люди будут освобождены. Те, у кого есть маленькие дети, молодые семьи и т.д. Все будет учтено, и обязательно все будет сделано", - добавил он.
Президент заявил, что "обнаружены правонарушители с двух сторон".
"На сегодняшний день люди, которые принимали, со стороны правоохранительных органов, они говорят одно, что на них нападали - они защищались, а затем превысили свои возможности. Те кто нападал говорят свое. В этом надо обязательно разобраться", - заявил он, добавив, что "виновные - с одной и другой стороны".
Янукович напомнил, что "со стороны правоохранителей уже есть отстраненные от должностей, со стороны митингующих - задержаны решениями судов".
Напомним, освобождение арестованных активистов было одним из требований оппозиции к власти.
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