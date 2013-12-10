Оппозиция не хочет, чтобы судьбу Украины решали "политические пенсионеры"

Оппозиция не принимает участие в инициированном первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком "круглом столе" по решению насущных проблем в стране.

По мнению лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, подобные мероприятия являются "срежиссироваными", сообщает Украинская правда.

В то же время, нардеп от "Батькивщины" Николай Томенко считает, что оппозиция может проводить переговоры только с Януковичем и при участии международных посредников.

"Ни танцоры, ни фигуристы, ни политические пенсионеры не должны решать судьбу Украины", – заявил он.

В свою очередь депутат от "Батькивщины" Александр Турчинов сказал, что для начала переговоров "власти должны выполнить наши требования", в частности, об освобождении задержанных активистов.

По информации СМИ, на круглый стол по обсуждению предложений общественности по восстановлению политической стабильности в Украине, который начался в 14.00 во Дворце "Украина" почти никто не пришел. Присутствует лидер КПУ Петр Симоненко и Михаил Кулиняк.

Как ранее писал "Главред", сегодня состоялась встреча Президента Виктора Януковича с его предшественниками на посту главы государства Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко. В 15:00 на Первом Национальном телеканале начнется трансляция записи встречи четырех президентов.