Круглый стол власти и оппозиции состоится завтра

Круглый стол между властью и оппозицией состоится 11 декабря в 11.00

Об этом сообщил экс-Президент Украины Леонид Кравчук во время инициированного им круглого стола во дворце "Украина", сообщает УНИАН.

"Все президенты – и Кучма, и Ющенко, и действующий глава государства, и я – мы были едины в важных, принципиальных вопросах. Дискуссия была непростой, но в итоге мы пришли к согласию, что круглый стол должен стать событием в Украине, и через круглый стол нужно решать проблемы и доносить их до общества", – сказал он.

По словам Кравчука, во время разговора Президентов речь шла о том, что для начала диалога нужно решить два вопроса: проблема арестованных после событий 1 декабря и вопрос ассоциации с Евросоюзом. Президент Янукович обещает решить эти вопросы.

В то же время, Кравчук подчеркнул, что речь шла и о том, что люди, которые сейчас стоят на Майдане, не должны мешать другим киевлянам.

"Майдан не может, и все, что вокруг Майдана, не может мешать свободно жить и работать городу Киеву и другим городам", – сказал Кравчук.

На круглый стол во дворце "Украина" прибыли лишь представители власти: председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, вице-премьер-министр Александр Вилкул, министры Елена Лукаш и Раиса Богатырева. Также присутствовали председатель КГГА Александр Попов, председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, председатель фракции КПУ Петр Симоненко, внефракционный народный депутат Владимир Литвин и советник Президента Украины Марина Ставнийчук.

Как ранее писал "Главред", представители оппозиции не участвовали в инициированном первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком "круглом столе", который состялся сегодня.

В частности, нардеп от "Батькивщины" Николай Томенко считает, что оппозиция может проводить переговоры только с Януковичем и при участии международных посредников.



"Ни танцоры, ни фигуристы, ни политические пенсионеры не должны решать судьбу Украины", – заявил он.



В свою очередь депутат от "Батькивщины" Александр Турчинов сказал, что для начала переговоров "власти должны выполнить наши требования", в частности, об освобождении задержанных активистов.