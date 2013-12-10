Янукович сказал, когда хочет подписать Соглашение об ассоциации с ЕС

Президент Виктор Янукович считает необходимым начать доработку Соглашения об ассоциации с ЕС и подписать его в марте 2014 года.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук во время "круглого стола" относительно поиска пути выхода из сложившегося политического кризиса в стране, пишет УНИАН.

По его словам, "если Еврокомиссия и украинская делегация, которая поехала в Брюссель для обсуждения дальнейшей доработки Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, начнут работу уже сейчас, то Соглашение будет подписано в марте 2014 года".

"Если комиссия, которая будет решать вопросы, связанные с экономикой, начнет работу уже сейчас, есть договоренность с Евросоюзом, что будут осуществлены такие шаги, которые позволят Украине подписать Соглашение, учитывая ее экономические интересы, и не теряя возможности развиваться. Если со стороны Евросоюза и, в частности, Еврокомиссии будут выполнены обещания, что комиссия приступит к работе немедленно и они успеют провести с украинской делегацией совместную работу, успеют до марта месяца, то в марте соглашение будет подписано", - сказал Кравчук.

Кравчук также сообщил, что Янукович одобрил такие планы во время проведенного накануне круглого стола с тремя президентами Украины – Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Виктор Янукович пообещал освободить активистов, арестованных после событий на Банковой