Украина и Европа не будут вести переговоры с участием России - Кравчук

Переговоры Украины с Евросоюзом будут двусторонними. А Россию будут привлекать лишь в случаях переговоров по ряду товарных групп.

Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал после встречи четырех президентов у Виктора Януковича, сообщает УНИАН

"Это будет двусторонняя комиссия — с одной стороны Европейский Союз, с другой стороны — Украина. Но когда будут обсуждаться вопросы, связанные с отдельными товарными группами, которые могут привести к некоторым экономическим потерям для России, для Украины, для других сторон, то тогда будут привлекать Россию, но комиссия будет двусторонней", - отметил экс-Президент.

Он также напомнил, что еще одна украинская переговорная группа отправилась в Россию.