Украинцев призывают и дальше выходить на Евромайдан

Нардеп Николай Катеринчук призвал украинцев выходить на Евромайдан. По его словам, сейчас самое важное для Майдана - это количество людей, которые постоянно высказывают свою точку зрения.

Об этом сообщает ТСН.

"Сейчас - самое важное время для Евромайдана. От нашего количества на Майдане будет зависеть дальнейшая судьба страны. Поэтому приходите дежурить на Майдан и подменяйте тех, кто находится там постоянно", - призвал Катеринчук, которого избрали революционным комендантом Киева.

Также он поблагодарил всех, кто помогает Майдану едой, одеждой, лекарствами и другими продуктами.

Кроме того, нардеп напомнил силовикам, что их задача - охранять людей. Он призвал их помнить свою клятву и не нарушать ее.

"Помните - вы присягали на верность народу Украины и давали клятву защищать граждан от противоправных действий. Граждане находятся и на Евромайдане. Помните это", - призвал он правоохранителей.

Катеринчук выразил уверенность, что революция в Украине победит лишь в случае победы в Киеве.

Напомним, что появился список медикаментов, которые необходимы Евромайдану. Евромайдан просит украинцев приносить медикаменты к медпункту во дворе Михайловского собора.