Янукович считает, что виновные в конфликте на Евромайдане должны отвечать

Виновные в правонарушениях, которые были допущены с обеих сторон на Майдане, должны за это отвечать, считает Президент.
Президент Виктор Янукович заявил, что все виновные за совершенные на Майдане правонарушения должны понести ответственность.
Об этом он заявил после встречи с экс-президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, пишет Украинская правда.
"Что касается конфликта. Я согласен с теми требованиями, которые сегодня звучат со всех сторон", - отметил он.
Янукович добавил, что "люди, которые были на Майдане, они требуют ответа, какова дальнейшая судьба Украины, что будет с европейской интеграцией".
"С другой стороны, правонарушения, которые были допущены с двух сторон, на Майдане, им надо дать справедливую оценку и, безусловно, виновные должны за это отвечать", - заявил президент.
После этого Кучма спросил: "С обеих сторон?".
"Безусловно, с обеих сторон", - уточнил Янукович.
Напомним, ранее сообщалось, что Янукович считает необходимым доработать Соглашения об ассоциации с ЕС и подписать его в марте 2014 года.
Также он пообещал освободить активистов, арестованных после событий на Банковой 1 декабря.