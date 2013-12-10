Янукович считает, что виновные в конфликте на Евромайдане должны отвечать

Президент Виктор Янукович заявил, что все виновные за совершенные на Майдане правонарушения должны понести ответственность.

Об этом он заявил после встречи с экс-президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, пишет Украинская правда.

"Что касается конфликта. Я согласен с теми требованиями, которые сегодня звучат со всех сторон", - отметил он.

Янукович добавил, что "люди, которые были на Майдане, они требуют ответа, какова дальнейшая судьба Украины, что будет с европейской интеграцией".

"С другой стороны, правонарушения, которые были допущены с двух сторон, на Майдане, им надо дать справедливую оценку и, безусловно, виновные должны за это отвечать", - заявил президент.

После этого Кучма спросил: "С обеих сторон?".

"Безусловно, с обеих сторон", - уточнил Янукович.

Напомним, ранее сообщалось, что Янукович считает необходимым доработать Соглашения об ассоциации с ЕС и подписать его в марте 2014 года.

Также он пообещал освободить активистов, арестованных после событий на Банковой 1 декабря.