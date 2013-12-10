Кравчук объяснил, почему Майдан не может решать вопросы власти в Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Майдан Незавимости не может решать вопросы, касающиеся власти в Украине.

Об этом он заявил во время круглого стола по поиску путей из политического кризиса, который проходит в Национальном дворце "Украина", сообщает УНИАН.

"Я не был на Майдане ни сейчас, ни в 2004 году. Не потому что я не уважаю Майдан. Я уважаю людей, которые стоят на Майдане. Я слушаю их, слежу за происходящим. Но те вопросы, которые выносятся на Майдане, там не должны решаться", - рассказал экс-президент.

"Они решаются либо Верховной Радой, либо народом. Это вопрос власти, и это определено Конституцией", - подчеркнул Кравчук.

Он отметил, что в вопросах, касающихся власти в стране, необходимо, прежде всего, руководствоваться нормами Конституции.

"Майдан дает сигналы, дает предложения", - добавил экс-президент.

Ранее "Главред" сообщал, что в Украине 21 сутки продолжается акция сторонников евроинтеграции. 8 декабря оппозиция собрала Марш миллиона украинцев, в котором участвовали, по разным данным, от 500 тысяч до одного миллиона человек.