В ПР назвали условие увольнения Захарченко

Глава фракции регионалов в Верховной Раде Александр Ефремов рассказал, что решение об увольнении министра внутренних дел Виталия Захарченко примет Президент Виктор Янукович лишь после расследования Генпрокуратурой всех обстоятельств событий, произошедших в ночь на 30 ноября.

Об этом политик рассказал после "круглого стола" по поиску путей выхода из политического кризиса в стране, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли сегодня вопрос увольнения министра Захарченко, он сказал: "Этот вопрос, вы знаете, кем рассматривается, он рассматривается Президентом. Решение по увольнению принимается Президентом. Насколько я знаю, сейчас работает Генеральная прокуратура, изучаются все обстоятельства. Исходя из окончательного решения, которое подаст на стол генеральный прокурор, будет приниматься соответствующее решение".

Ефремов также отметил, что проблема в стране сейчас стоит очень остро и ее надо решать путем переговоров, когда и представители власти, и представители оппозиции имеют возможность высказать свои точки зрения. Он также добавил, что ему искренне жаль тех людей, которые пострадали 30 ноября и 1 декабря в Киеве.

"Это нельзя допускать в любом цивилизованном обществе. Это неприемлемо", - сказал Ефремов.

Ранее "Главред" сообщал, что ночью 30 ноября бойцы "Беркута" жестоко разогнали Евромайдан в Киеве. 35 участников акции были задержаны, в отношении их составлены админпротоколы. 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью. Это вызывало возмущение граждан и собрало чрезвычайно массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.

1 декабря около полтысячи "титушек" прорвали кордон милиции и имитировали штурм АП. Они вели себя достаточно агрессивно. Находившиеся на месте происшествия журналисты отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.