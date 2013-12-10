Януковичу подсказали, как выйти из кризиса: уволить Азарова

По мнению экс-президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучмы, выходом из политического кризиса может стать отставка премьер-министра Николая Азарова.

Об этом они сказали Виктору Януковичу в ходе сегодняшней встречи четырех президентов, сообщает Украинская правда.

"Когда студенты легли на гранит, я председатель Верховной Рады пришел к ним и сказал: пойдем в Верховную Раду. Мы пришли, сделали специальное заседание, дали слово студентам. Они высказались свои мысли и пожелания, и мы на основе этих мыслей и желаний приняли постановление ВР, никто никого не бил", – сказал в этой связи Леонид Кравчук.

"И ушел в отставку кто? Премьер", – поддержал его Леонид Кучма.

"Сам ушел, кстати, люди не так часто пишут добровольно (об отставке. – Ред.), ждут пока их кто-то подтолкнет. Я просил лично", – добавил Кравчук.

"Мы должны учиться демократии", – подытожил он.

Как ранее писал Главред, 10 декабря состоялась встреча Президента Виктора Януковича с его предшественниками на посту главы государства Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, посвященная обсуждению важнейших вопросов, стоящих перед страной.