Янукович пообещал, что завтра начнутся переговоры с Европой об Ассоциации

В среду, 11 декабря, Украина намерена начать переговоры в Брюсселе по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом Президент Виктор Янукович заявил во время встречи с тремя президентами Украины, сообщает УНИАН.

"Скорее всего, завтра поедет наша рабочая группа во главе с нашим первым вице-премьер-министром Арбузовым в Брюссель и начнется работа совместной рабочей группы. Европейская комиссия предложила нам начать эту работу ", - сказал Янукович.

Президент отметил, что в ходе переговоров Украина будет стремиться достичь условий, которые бы удовлетворяли экономику страны.

"Цель очень проста – мы хотим достичь условия, которые бы удовлетворяли сегодня Украину, украинских товаропроизводителей, народ… создавали бы условия для развития страны", - отметил Янукович.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров необходимо будет проанализировать условия по всем товарным группам.

"По всем товарным группам мы будем вести переговоры с ЕС. Подход будет одинаков", - отметил Президент.

Янукович также не исключил, что после анализа условий соглашения Украина будет инициировать их пересмотр.

"Если они (условия) не будут нас удовлетворять, эти условия мы будем требовать изменить", - заявил Президент.

Ранее "Главред" сообщал, что Янукович считает необходимым начать доработку Соглашения об ассоциации с ЕС и подписать его в марте 2014 года.